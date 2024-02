Ora sono tutti sconvolti per la scomparsa improvvisa e straziante dell’infermiera 37enne Laura Porta. Per lei, il marito Antonio e tutta la sua famiglia, doveva essere solo un momento di gioia, che in realtà nel giro di poche ore si è trasformato in un vero e proprio dramma.

La donna, era incinta all’ottavo mese del piccolo Andrea. Fino a quel momento per lei e per il bimbo, tutto stava procedendo normalmente, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Nella giornata di domenica 18 febbraio, Laura ha iniziato a stare male nella sua abitazione. L’uomo ha subito chiesto l’intervento dei soccorsi, che dopo aver stabilizzato la 37enne, hanno disposto il suo tempestivo trasferimento all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Una volta qui, i medici hanno capito subito che la situazione era disperata. Per questo l’hanno sottoposta ad un cesareo d’urgenza.

Il piccolo, è nato anche lui in gravi condizioni. Per questo l’hanno trasferito d’urgenza al Meyer di Firenze. Laura invece, è rimasta in questo nosocomio, ma poche ore dopo il suo ricovero, non ce l’ha fatta. I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’ultimo post del marito di Laura Porta, prima della sua scomparsa

La stessa Asl locale, in una nota diramata, ha voluto spiegare ciò che hanno cercato di fare ed anche la vicinanza che vogliono esprimere alla famiglia. Hanno scritto:

Esprimiamo sentito cordoglio e vicinanza ai familiari, l’azienda ed i sanitari dell’ospedale San Jacopo, per il decesso della giovane incinta all’ottavo mese di gravidanza, avvenuta nella giornata di ieri. Nonostante gli interventi in emergenza ed urgenza la giovane è deceduta ed il suo piccolo è ricoverato al Meyer, in prognosi riservata. Per la giovane mamma sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso.

Solo pochi giorni prima di questo straziante episodio, anche il marito di Laura ha voluto pubblicare un post sui social. L’uomo, chiamato Antonio e che lavora come guardia carceraria, nel suo messaggio, che doveva essere di gioia, ha scritto: “Stiamo scoprendo la gioia di diventare genitori, ed è in arrivo il nostro amore, il piccolo Andrea che giorno per giorno, ci rende sempre più felici!”