Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari di Marisa Leo, la giovane donna che ha perso la vita per mano dell’ex compagno. L’aveva denunciato, ma per amore della figlia aveva deciso di ritirarla.

La madre ed il padre entrambi di una certa età, al momento sono addolorati e sconvolti dalla grave perdita che hanno subito. Mauro Leo, fratello della vittima ha con sé la bambina della sorella, ma sa che dirle la verità non sarà affatto semplice.

Lui ha spiegato che Marisa era spaventata dall’ex compagno e dal suo comportamento possessivo. Le avevano detto di stare attenta, ma era pur sempre il padre di sua figlia. Ha avuto molte difficoltà anche a dirlo ai suoi genitori. La mamma ora è a pezzi, ma nel spiegare la situazione ha detto:

Fra maggio e giugno erano tornati insieme, per amore della bambina. Ma la storia non funzionava, lui era sempre lo stesso. Nessuno immaginava un epilogo così brutto.

Angelo l’avevamo visto qualche giorno fa, con la bambina. Sembrava tranquillo. Erano tornati insieme per la figlia, ma a luglio si sono lasciati di nuovo. Lo ha lasciato Marisa per il suo comportamento.

Le indagini per il delitto di Marisa Leo

Marisa ha perso la vita nella sera del 6 settembre. Angelo Reina il suo ex, l’ha ingannata dicendole di andare a riprendere la figlia nell’azienda agricola di sua proprietà. Ma la piccola era dalla bisnonna.

Una volta lì, però lui ha tirato fuori un’arma e l’ha colpita nella parte dello stomaco. Purtroppo la 39enne ha perso la vita e lui dopo essere andato via, si è tolto la vita con lo stesso fucile usato per colpire la moglie.

Gli inquirenti dalle indagini hanno scoperto che l’uomo stava progettando il delitto da circa una settimana. Aveva noleggiato un’auto, ritrovata poco dopo, con dentro i colpi dell’arma trovata vicino al suo corpo.

Inoltre, poche settimane fa, aveva anche assunto un investigatore privato, al quale ha mentito. Da ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, il signore è sconvolto dall’epilogo di questa vicenda. Infatti dopo essersi recato in caserma, agli agenti ha detto: “Reina mi ha ingannato. Mi aveva chiesto di seguire la moglie, invece non stavano più insieme. E lei, non aveva nessun altro uomo. Lavorava solo ed era un’eccellente madre!”