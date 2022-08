In tanti sono distrutti dalla straziante morte del piccolo Romeo Golia, il bimbo di 11 anni travolto da un’auto mentre era con la madre. La zia in uno straziante messaggio sui social ha voluto ricordarlo, per mostrare a tutti che bambino speciale che era. Poco tempo fa ha anche perso il suo papà.

Sono davvero tante le persone che al momento stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai familiari, per la perdita subita. La mamma ha anche dato il consenso alla donazione degli organi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di venerdì 5 agosto, intorno alle 23. Precisamente lungo la Appia, davanti al ristorante “La Capannina” a Terracina.

Il piccolo in realtà viveva a Napoli, ma in quei giorni era in vacanza con la mamma. I due infatti in quella serata, stavano attraversando sulle strisce pedonali e stavano per rientrare a casa.

Tuttavia, proprio mentre si trovavano sulla strada, un ragazzo di poco più di 20 anni alla guida di una Peugeot, li ha travolti. Andava a velocità davvero elevata e l’impatto è stato molto violento.

I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine. I soccorritori intervenuti si sono presto resi conto che le condizioni del bimbo erano gravi, ma con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Fiorini. Alla fine è morto dopo 12 lunghe ore di agonia.

Il messaggio della zia, dopo la morte del piccolo Romeo Golia

L’automobilista è risultato positivo alla droga. Inoltre, stava anche per essere linciato dai presenti. La notizia della morte del piccolo si è diffusa molto velocemente e la zia, in uno straziante messaggio sui social, ha scritto:

Sono distrutta. Non si spiega il dolore che sto provando. Il nostro nipotino. Ti abbiamo cresciuto con amore dopo la perdita di tuo padre, abbiamo cercato tutti noi di colmare quel dolore, nel nostro piccolo facevamo sempre di tutto per renderti felice.