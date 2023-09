Ancora ignote le cause del decesso di Maddy Cusack: il dolore di amici e compagni di squadra, intanto, resta insopportabile

Lo scorso mercoledì, a soli 27 anni, si è spenta per sempre Maddy Cusack. La calciatrice e direttrice dell’area marketing della squadra femminile dello Sheffield United ha lasciato un vuoto enorme nella vita di tante persone. In tanti la stanno ricordando sui social, dai parenti alle compagne di squadra, passando anche dalle istituzioni della federazione inglese.

Credit: maddycusackkk – Instagram

Un periodo davvero nero per il mondo del calcio inglese, con diverse tragedia che hanno visto come sfortunati protagonisti alcuni professionisti di questo sport.

Recentemente si era spento ad esempio Ben Cull, ex promessa del Southampton, portato via da un cancro a soli 23 anni. Martedì, poi, se ne è andata la moglie di Josh Vickers, Laura, anche lei sconfitta da un tumore, solo tre mesi dopo il matrimonio.

Lo scorso 20 settembre è morta anche Maddy Cusack, calciatrice 27enne della squadra femminile dello Sheffield United.

Ad annunciarlo, con un commovente post sui social, è stato lo stesso club, per il quale Maddy svolgeva anche il ruolo di direttrice dell’area marketing.

Credit: maddycusackkk – Instagram

Nella nota diffusa sui social non è stata resa nota la causa del decesso e in molti si chiedono come sia potuta accadere una tragedia simile ad una professionista, che mai aveva avuto problemi di salute e che solo due mesi fa aveva anche prolungato il suo contratto.

A riguardo, la famiglia della campionessa ha chiesto che venga rispettata la loro privacy in un momento così doloroso.

Il dolore delle compagne di Maddy Cusack

Credit: maddycusackkk – Instagram

A soffrire moltissimo, più di tutti, è ovviamente la sua famiglia. Il fratello Richard ad esempio, su twitter ha scritto: “La mia bellissima sorella. Che tu possa riposare in pace Maddy”.

Straziante poi il post pubblicato da una sua compagna di squadra, Hollie Barker:

Maddy, non sarò mai in grado di comprendere cosa sia successo. Ho avuto il privilegio di condividere tutto con te: il campo, la tua amicizia, la pista da ballo e, soprattutto, i ricordi. Un giorno guarderò indietro e li rivivrò, amica mia, lo prometto. Mi mancherai così tanto.

Anche le istituzioni hanno mostrato vicinanza alla famiglia della calciatrice. Sue Campbell, direttrice dell’area femminile della federazione calcistica inglese, ha scritto: