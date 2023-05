Seregno, Beatrice Zaccaro morta a 17 anni in un grave incidente in motorino: il dolore del suo papà

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo i familiari di Beatrice Zaccaro stanno vivendo. Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita del genere, in una serata che per loro doveva essere normale, all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Papà Massimiliano in uno straziante post sui social, ha voluto parlare a tutti i genitori ed ai figli. L’uomo, sconvolto dal lutto subito, ha voluto pubblicare un messaggio dal suo profilo. Nel didascalia ha scritto:

Abbracciate sempre i vostri figli o i genitori prima di uscire ed ogni volta che si rientra. Bea lo faceva sempre.

I genitori nonostante il dolore che stanno vivendo, hanno anche deciso di donare i suoi organi, proprio come avrebbe voluto la giovane. Aveva 17 anni e con la determinazione della sua età, stava cercando di crearsi un futuro.

Si era appena diplomata alla scuola di estetista ed aveva appena iniziato a fare i tirocini per imparare il lavoro e per fare esperienza. In tanti la conoscevano per la sua spontaneità e dolcezza.

Il sinistro in cui Beatrice Zaccaro ha perso la vita

Era la notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. Beatrice era uscita con un gruppo di suoi amici. Intorno alle 2 lei ed un ragazzo che aveva appena conosciuto, avevano preso un motorino in prestito e stavano andando a comprare qualcosa da mangiare.

Tuttavia, durante il tragitto per tornare indietro, il giovane alla guida del mezzo, ne ha perso improvvisamente il controllo. Purtroppo Beatrice dopo una caduta, nonostante indossasse il casco, ha perso i sensi.

Le sue condizioni sono apparse disperate. I medici con la speranza di poterla salvare l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Però è proprio qui, che la 17enne ha esalato il suo ultimo respiro.

L’amico che era alla guida del mezzo a due ruote, sembrerebbe che non avesse il patentino. Inoltre, i due si erano conosciuti da poche ore, ma ora purtroppo un triste destino li ha uniti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.