Il dolore della madre di Martina Socciarelli, la 19enne morta la sera di venerdì 14 aprile in un grave incidente stradale

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari di Martina Socciarelli, la 19enne deceduta la scorsa notte in un grave sinistro. I tentativi dei medici intervenuti, per lei purtroppo sono risultati essere del tutto vani.

La madre e tutti quelli che le volevano bene, ora non riescono proprio a darsi pace. Per loro è impensabile pensare che la loro unica figlia, ora non c’è più.

I fatti purtroppo sono avvenuti nella serata di venerdì 14 aprile. Precisamente sulla strada che porta da Verzegnis a Sella Chianzutan, nella provincia di Udine. Martina era in sella ad uno moto.

Quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha avuto uno scontro con un’altra macchina, guidata da un ragazzo di 20 anni. A causa dell’impatto ha sbattuto prima contro l’auto e poi è finita a terra.

Le condizioni sono apparse disperate sin da subito ed i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno cercato di rianimare la ragazza a lungo, ma alla fine purtroppo non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi, constatare il suo straziante decesso.

Il dolore della madre di Martina Socciarelli

Il padre di Martina veniva da Perugia, mentre la madre da Brindisi. Entrambi lavorano come Guardie Penitenziarie. Da quello che riporta il quotidiano locale, Il Messaggero Veneto, la mamma Cristiana quando ha saputo della scomparsa della sua unica figlia ha detto:

Martina era una guerriera. Era il nostro Angelo. Faceva tutto con tanta grinta. Era piena di voglia di vivere.

Per molto tempo è stata un’atleta della squadra di Tolmezzo e sognava di entrare nella Guardia di Finanza. La madre nel ricordare il loro rapporto speciale, ha raccontato cosa la figlia le diceva sempre: “Ti vuei ben, le dicevo sempre così.” Ora saranno solo le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.