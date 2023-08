L'ultima chiamata di Michela Murgia al suo medico, per informarlo di aver finito e che era libera di andarsene: il racconto dell'oncologo

Il medico di Michela Murgia, Fabio Calabrò, ha raccontato dell’ultima telefonata della scrittrice, prima di spegnersi per sempre all’età di 51 anni.

Una telefonata che il dottore non si aspettava e attraversò la quale, ancora una volta, ha voluto affermare la sua libertà. Fino al primo momento dopo la scoperta della diagnosi, Michela Murgia ha voluto fare un patto con l’oncologo. Ossia interrompere ogni cura in caso di impossibilità di lavoro o di scrittura. Un percorso fatto insieme e finito proprio con quella telefonata.

Era molto presto, non l’aveva mai fatto a quell’ora. Era riuscita a dettare l’ultimo capitolo del libro sulla gestione per gli altri, un lavoro al quale teneva in modo particolare. voleva che lo sapessi, ce l’aveva fatta. ‘Dottore, ora posso andare’.

È come se avesse voluto ringraziarlo e informarlo che da quel momento sarebbe stata libera. Qualche ora dopo quelle ultime parole, circondata dall’amore degli amici e della famiglia, la scrittrice Michela Murgia si è spenta per sempre.

Lei stessa aveva raccontato del grande medico che le era capitato, l’aveva capita e l’aveva lasciata libera. Le condizioni di Michela Murgia erano ormai critiche, le metastasi avevano attaccato già cervello e ossa e la chemioterapia non era più necessaria. La scrittrice si è curata con l’immunoterapia a base di biofarmaci, per cercare di guadagnare più tempo possibile e perché non voleva fare la guerra al suo corpo.

Ogni tanto mi chiamava e mi raccontava di aver camminato per chilometri dalla sua casa fino al bar. Nelle ultime settimane non riusciva più a muoversi, ma ha continuato a dettare pagine e pagine con una lucidità incredibile. Quella telefonata, poche ore prima di morire, è stato il suo modo di affermare ancora una volta la sua libertà: ‘Ora ho finito, posso andare’.

La notizia della scomparsa di Michela Murgia ha addolorato tantissime persone. In molti hanno partecipato al suo funerale e l’hanno omaggiata per l’ultima volta, con una standing ovation e intonando la canzone ‘Bella ciao’.