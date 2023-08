Nel primo pomeriggio di oggi si sono celebrati a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, i funerali di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa lo scorso 10 agosto all’età di 51 anni a causa di un tumore al rene al quarto stadio. All’uscita del feretro dalla Basilica, le tantissime persone presenti hanno voluto omaggiarla per l’ultima volta.

Lo scorso 10 agosto, dopo una battaglia durata alcuni mesi e la consapevolezza di un’inevitabile sconfitta, la scrittrice, politica, attivista e autrice sarda Michela Murgia si è spenta per sempre all’età di soli 51 anni.

Fin dai primi momenti in cui si è diffusa la notizia della sua dipartita, sono state tantissime le persone che hanno voluto ricordarla e omaggiarla con gesti e messaggi commoventi di cordoglio, stima e affetto.

Oggi, per chi ha voluto e potuto, è stato possibile darle l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria in Montesanto di Roma, meglio conosciuta come Chiesa degli Artisti.

La Basilica era gremita in ogni ordine di posto. Tanti fan, ma anche molti personaggi noti della politica, della scrittura e dello spettacolo. Oltre alla sua famiglia queer, il marito Lorenzo Terenzi e i figli dell’anima, c’erano ad esempio la cantante Paola Turci, la segretaria del PD Elly Schlein, Chiara Tagliaferri e Roberto Saviano.

Quest’ultimo, particolarmente affranto, ha anche preso la parola e ricordato Michela Murgia con commoventi parole.

Sono le parole più difficili della mia vita. Michela voleva che questa giornata fosse per tutti. (…) Mettere il segno, sapere chi erano tutti coloro che hanno avuto il suo sentire, mi aveva detto: ‘Cosa mi perderò. Immagina che gran casino’.

Il gesto per Michela Murgia all’uscita del feretro

Il feretro della scrittrice è stato portato in spalla proprio da Saviano, e da alcuni componenti della sua famiglia.

Erano migliaia le persone radunate fuori dalla Chiesa degli Artisti. Persone che l’hanno omaggiata con un lungo e sentito applauso, intonando la canzone ‘Bella Ciao‘.

Una standing ovation che ha coinvolto tutti i presenti che all’unisono hanno gridato il suo nome per l’ultima volta.

