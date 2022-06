La figlia di Gabriela Serrano aveva perso da poco il suo fidanzato, morto a 25 anni in un drammatico incidente in moto. Ora anche la sua mamma

Anche Gabriela Serrano è stata vittima di Zlatan Vasilijevic. Il killer ha ucciso prima lei, dopo averla convinta ad incontrarlo, perché aveva deciso di lasciarlo per via dei suoi comportamenti violenti. Dopo, con il suo cadavere in macchina si è recato ad aspettare la sua ex moglie Lidia Miljkovic ed ha ucciso anche lei. Dopo una fuga, durante la quale ha lanciato delle granate, l’omicida si è tolto la vita con la stessa arma del delitto.

Alle due tragedie, si aggiunge la tristissima storia della figlia di Gabriela Serrano. Nicoll, questo il nome della ragazza di 20 anni, ha voluto pubblicare un messaggio sui social dopo l’orribile modo in cui ha perso la sua mamma. Per lei è stato un secondo dolorosissimo lutto, in meno di un anno. Lo scorso 7 agosto del 2021 ha perso il suo fidanzato Davide in un incidente stradale, è morto a soli 25 anni.

Tutte le persone che amo di più mi lasciano qui. Spero che tu smetta di soffrire. Non so che senso ha la vita, perché tutto succede, Perché tutte le persone che amo mi lasciano qui. Mai avrei pensato ad un’altra dipartita, mai alla tua, mai avrei pensato di perdere la mia mamma. Ho perso le persone più allegre e buone della mia vita. Mi lasci qui da sola con mia sorella, che ti ama tanto, che ha dovuto passarne tante. Non ti ho mai detto abbastanza quanto ti amassi, quanto eri importante per me. Spero che tu smetta di soffrire e, se esiste davvero qualcos’altro, che tu possa vivere senza preoccupazioni e felice. Tutti ti ricordano come la bella persona che sei, sempre sorridente e buona.

La giovane non si trovava in Italia al momento dell’omicidio. Ha ricevuto una chiamata nel pomeriggio, dopo che gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato i cadaveri di Gabriela e Zlatan lungo la tangenziale.

Al termine del suo lungo post, Nicoll riporta il suo pensiero a Davide e al fatto che la sua mamma sarà con lui e non sarà sola. Il ragazzo è morto a 25 anni dopo che avevano trascorso una giornata al mare. La ventenne si trovava in macchina con le sue amiche, mentre lui sulla sua moto. Dopo la cena si erano salutati e lungo il tragitto per il ritorno a casa, Davide ha avuto un drammatico incidente stradale e ha perso la vita.