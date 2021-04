Una notizia sconvolgente che è arrivata da Liverpool, nel Regno Unito, ma che inevitabilmente e ben presto ha fatto il giro di tutto il mondo. Un giovane di soli 30 anni di nome Bradley Crellin, pensando che la sua fidanzata e madre di suo figlio si fosse tolta la vita, si è suicidato. In realtà, i dottori sono poi riusciti a salvare la vita della giovane.

Un’incomprensione che è costata la vita a un giovane padre di soli 30 anni di Liverpool, in Inghilterra. La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, scioccando tutti.

Bradley e Becci sono diventati genitori per la prima volta circa 7 mesi fa. Sebbene solitamente una nascita porti con se gioia infinita in famiglia, la neo mamma di 28 anni era caduta in una grave depressione post partum.

Non vedendo la luce in fondo al tunnel, la ragazza aveva tentato più volte di farsi del male. Lo scorso 8 aprile, è arrivato il gesto più estremo, quello di cercare di togliersi la vita.

Vedendo la sua ragazza priva di sensi, Bradley Crellin ha chiamato subito i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente e hanno portato la sua Becci in ospedale.

Il gesto estremo di Bradley Crellin

Convinto che per lei non ci fosse più nulla da fare, l’uomo si è tolto la vita. Probabilmente il solo pensiero di aver perso l’amore della sua vita lo ha spinto a farla finita.

Ironia della sorte, però, la ragazza è riuscita a salvarsi ed è stata proprio lei a raccontare quanto accaduto.