Jelena Dokic, l’ex campionessa di tennis, ha raccontato il suo dramma e il periodo oscuro che ha travolto la sua vita negli ultimi mesi. Lo scorso 28 aprile si è quasi tolta la vita ed ha voluto rivelarlo suo suo account social, lasciando sconvolto l’intero mondo dello sport.

In molti conoscono in suo passato e le violenze del padre che la campionessa è stata costretta a subire e superare. In seguito, ha iniziato una dura battaglia contro l’ipertiroidismo. Ha iniziato a soffocare la sua sofferenza e i suoi pensieri di farla finita, nel cibo.

Lo posso confermare per esperienza personale. È così che ho affrontato le mie sofferenze, la depressione e i pensieri suicidi. Se non avessi trovato un meccanismo di difesa nel cibo, chissà se oggi sarei qui.

E come se non bastasse, è arrivata la separazione con il suo compagno, dopo 18 lunghi anni di amore. Aveva raccontato di quanto la cosa le facesse male e di come aveva sempre dato tutta se stessa per quel rapporto:

Spero che ci sia ancora felicità e amore da qualche parte là fuori ad aspettarmi. È difficile, sto soffrendo, sono ferita, sono persa e in questo momento si tratta solo di poter alzarmi dal letto la mattina e mettere un piede davanti all’altro. Dovrò imparare di nuovo a camminare prima di poter correre quando si tratta di amore e felicità, ma darò tutto me stessa a questo processo di guarigione. Sono una combattente e combatterò fino alla fine.

Il quasi suicidio della campionessa Jelena Dokic

Nel suo lungo e recente sfogo, Jelena Dokic ha raccontato:

28.04.2022: sono quasi saltata dal balcone del mio 26° piano per togliermi la vita. Non dimenticherò mai il giorno. Tutto è sfocato. Tutto è scuro. Nessun suono, nessuna immagine, niente ha senso… solo lacrime, tristezza, depressione, ansia e dolore. Gli ultimi sei mesi sono stati duri. È stato un pianto costante ovunque. Dal nascondermi in bagno quando ero al lavoro per asciugarmi le lacrime in modo che nessuno le vedesse, al pianto inarrestabile a casa tra le mie quattro mura, è stato insopportabile. I continui sentimenti di tristezza e dolore non stavano scomparendo e la mia vita è stata distrutta. Mi biasimo, non penso di essere degna di amare e ho paura.

La campionessa di tennis ha poi rivelato che oggi si sente bene e che è riuscita a riemergere da quel buco nero, grazie ad un aiuto professionale. Ha voluto raccontare il suo dramma, per aiutare tutte le persone che stanno affrontando un momento come il suo.