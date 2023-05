Tefta era ricoverata in ospedale, in seguito a ciò che le ha fatto il marito poco prima di commettere il delitto di sua figlia Jessica Malaj. Tuttavia, nonostante lo strazio di cosa sta vivendo, ha deciso di essere presente nell’ultimo straziante addio di sua figlia.

In tanti hanno scelto di essere presenti nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore, che si trova nel comune di Torremaggiore. I suoi amici, compagni ed anche la comunità ha scelto di partecipare.

Tutti hanno voluto ricordare Jessica con parole di grande affetto. Era ben voluta ed amata. Nessuno ancora oggi riesce a credere a cosa le è successo ed al motivo di questo vicenda.

Tefta era su una sedia a rotella, portata da alcuni suoi familiari. A poche ore dal funerale della figlia maggiore, ha deciso di spiegare quali erano le intenzioni del marito, Taulant Malaj, la donna ha detto:

Da mio marito solo botte. Tra me ed il vicino di casa non c’era nessuna relazione clandestina, mio marito aveva inscenato tutto perché temeva una denuncia.

Il possibile movente del delitto di Jessica Malaj, spiegato dalla madre

La donna, anche tramite il suo legale, ha fatto sapere che i rapporti in famiglia non erano affatto buoni. Infatti poco tempo fa, l’uomo era anche andato via di casa e con la ragazza non aveva più rapporti.

Tuttavia, alla fine era riuscito a convincere la moglie del suo cambiamento ed era riuscito a tornare nella sua abitazione. Con il passare del tempo però, la situazione tra loro non era affatto migliorata ed infatti, Tefta gli aveva detto che se non sarebbe andato via, l’avrebbe denunciato.

Secondo il legale, è proprio questa la possibile causa che lo ha spinto a compiere un gesto così estremo. A dare conferma di ciò, è proprio l’acquisto dell’arma il giorno precedente.

Taulant Malaj ora si trova nella casa circondariale di Foggia e davanti al Gip ha ammesso le sue colpe. Risulta essere accusato di duplice delitto ed il tentato delitto di sua moglie.