Sono ancora tutti sconvolti per quanto accaduto sul set del film Rust qualche giorno fa. Alec Baldwin ha erroneamente sparato con una pistola di scena, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Dopo giorni di silenzio, sono arrivate le parole di Hilaria Baldwin, moglie del noto attore statunitense coinvolto in questo drammatico incidente.

Mentre la Polizia della Contea di Santa Fe, in New Mexico, continua ad indagare sul tragico incidente di qualche giorno fa, ciò che resta a tutti è lo sconforto e il dolore per la morte di una donna in carriera, giovane e mamma di un bambino piccolo.

Alec Baldwin, uno dei protagonisti di Rust, aveva una pistola carica quel giorno. Quell’arma di scena avrebbe dovuto contenere proiettili a salve, ma non si sa bene per quale motivo, invece, ce ne erano alcuni veri, di colpi.

Proprio uno di quelli, ha ucciso Halyna Hutchins, direttrice della fotografia di 42 anni e ferito Joel Souza, regista del film.

Le parole di Alec e Hilaria Baldwin

Dopo il trambusto e il naturale shock dei primi momenti subito successivi all’incidente, rimane soltanto il silenzio e il dolore per la morte di una professionista, ma soprattutto di una donna, mamma e moglie amorevole.

Alec Baldwin, impotente protagonista di questo drammatico avvenimento, aveva scritto sui social:

Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e il mio dolore riguardo il tragico incidente che ha portato via la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega che ammiravo profondamente. Sto collaborando a pieno con la polizia per chiarire e capire le dinamiche di questa tragedia. Sono vicino a suo marito, offrendo tutto il mio supporto a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è a pezzi per suo marito, il loro figlio e tutti quelli che hanno amato Halyna.

Sua moglie Hilaria Baldwin, a qualche giorno di distanza, ha invece scritto: