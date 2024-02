Nella giornata di oggi è in programma l’autopsia sui corpi di Alessandra Mazza e suo padre Costantino. Questo esame dovrà chiarire soprattutto la causa che ha portato al decesso della 35enne, per mano di suo padre, che poco dopo si è anche tolto la vita.

La ragazza aveva 35 anni e da tempo ormai soffriva di depressione. Da ciò che scrive il quotidiano La Repubblica, ha avuto anche bisogno di diversi trattamenti sanitari obbligatori. Questo perché alternava momenti di tristezza a momenti di ira.

Il padre era esasperato da questa situazione ed infatti tra lui e la figlia, la situazione era diventata complicata. Molti scrivono che avevano un rapporto conflittuale e che il delitto si è consumato al termine di una ennesima lite tra i due.

La signora Maria, madre di Alessandra e moglie di Costantino, in quei minuti era dentro la casa. I due erano usciti nel portico a prendere il caffè, ma dopo aver sentito i colpi ed aver visto i corpi a terra, è andata nel panico. Da quello che scrive il quotidiano Il Messaggero, la donna avrebbe preso in mano l’arma e l’avrebbe portata poi in cucina. Solo poco dopo ha iniziato ad urlare, per chiedere aiuto.

Il delitto di Alessandra Mazza, commesso dal padre Costantino

CREDIT: ANGELO GIORDANO

Costantino Mazza dopo il pranzo di mercoledì 14 febbraio, ha detto alla figlia di andare a prendere il caffè sotto il portico. Mentre lei era di schiena, ha tirato fuori l’arma, detenuta legalmente e l’ha colpita alle spalle. Successivamente l’ha puntata verso sé stesso e si è tolto la vita.

Alessandra soffriva di depressione ormai da tempo ed i suoi genitori, nonostante il dolore di questa situazione, non l’hanno mai lasciata sola. Alcuni amici della famiglia, dicono che Costantino era molto legato alla ragazza, al punto tale che per loro ciò che ha fatto è un gesto di grande amore.

Nessuno avrebbe mai immaginato che tutto potesse portare ad un dramma simile. Tuttavia, saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte concrete su quello che è successo. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.