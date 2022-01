Lo scorso 16 gennaio, il piccolo Gioele avrebbe compiuto 6 anni. Il suo papà, Daniele Mondello, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social, toccando il cuore delle tante persone che lo seguono e lo sostengono dal giorno della tragedia di Caronia.

Dopo un incidente in galleria, Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello sono scomparsi nelle campagne.

Dopo giorni di ricerche, il corpo della dj è stato trovato ai piedi di un traliccio, mentre i resti del bambino sono stati rinvenuti dopo ulteriori giorni nei pressi di un cespuglio. Molto distante dalla posizione della sua mamma.

Daniele ha perso moglie e figlio e da quel giorno non si rassegna. Dopo l’archiviazione del caso come omicidio-suicidio da parte del Gip, l’uomo continua a chiedere verità e giustizia.

È convinto che qualcuno abbia ucciso la sua famiglia e che sua moglie Viviana Parisi non avrebbe mai fatto del male al loro bambino, perché lo amava più di se stessa.

Daniele Mondello ha pubblicato un toccante video su Facebook e lo ha accompagnato con un lungo post:

Oggi, 16 gennaio, per molti è un giorno come altri, ma per me è una data che ha significato tanta gioia e adesso tanta tristezza. Ricordo ancora quel 16 gennaio, quando sei arrivato al mondo. Piccolo mio quel giorno la mia vita e quella della mamma è cambiata. Sono passati 6 anni dalla tua nascita, ma anche due dalla tua perdita… ormai l’orologio della mia vita si è fermato a quel momento in cui tu e la mamma siete spariti. È già il secondo anno che mi tocca vivere questa giornata, in cui dovrei festeggiare il compleanno di mio figlio, con un enorme tristezza. Anno dopo anno è una coltellata continua che mi distrugge, ma il tuo ricordo riesce in qualche modo a rassicurarmi perché non posso smettere di pensare a quando mi dicevi che sono il tuo supereroe.