I fratelli, i cugini, le nipoti, gli amici, i colleghi e i conoscenti si sono riuniti nella chiesa della Beata Vergine Maria di Stra’ per l’ultimo saluto all’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Achille Vallicella.

Commozione e lacrime tra la folla, il ricordo commosso delle nipoti, che hanno parlato di quel gigante buono che ha insegnato loro che la popolarità non è tutto nella vita. Quello zio, che nonostante fosse diventato famoso, non aveva mai perso la testa.

Manuel Achille Vallicella si era allontanato dal mondo televisivo, dopo la partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Ed era tornato a fare il tatuatore.

Al funerale era presente anche gran parte del dating show. Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e Donne hanno voluto omaggiarlo durante la funzione con un grande mazzo di fiori bianchi, gerbere e margherite e una fascia con su scritto “Uomini e Donne”.

Anche dopo la notizia, durante l’ultima puntata del programma televisivo, la conduttrice ha voluto ricordare l’ex tronista con una clip commovente di tutti i suoi momenti più belli durante la partecipazione a Uomini e Donne e, alla fine, sul grande schermo è apparsa la scritta “Ciao Manuel”.

È stato un anno difficile per la nostra famiglia e a Natale ci sarà un altro posto in meno, ma sapremo tenerti con noi. Ci hai insegnato che fama e soldi non sono ciò che conta. Che bisogna saper perdere e che non si deve aver paura di mostrare le nostre fragilità.