Si sono celebrati ieri, 23 settembre, i funerali di Manuel Achille Vallicella. La chiesa della Beata Vergine Maria di Stra’ di Colognola ai Colli era gremita di persone. Tanta la commozione dei presenti, che hanno salutato per l’ultima volta l’ex tronista di Uomini e Donne.

Le sorelle, i fratelli, i cugini, i colleghi e gli amici, tutti riuniti intorno alla bara, ancora increduli da ciò che è accaduto. Le nipoti lo hanno ricordato come l’uomo gentile e fragile che era, un gigante buono. Quello zio che, nonostante la popolarità per aver partecipato al noto programma televisivo di Maria De Filippi, non aveva perso la testa.

Ci hai insegnato che fama e soldi non sono la cosa più importante.

Manuel Achille Vallicella aveva partecipato a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista. Ma quella popolarità non lo faceva stare bene, così aveva scelto di allontanarsi dal mondo televisivo e tornare a fare ciò che più amava nella vita, il tatuatore.

Nel 2019, l’ex tronista ha dovuto fare i conti con una delle perdite più strazianti della vita, quella della sua mamma.

La donna era malata da tempo e lui aveva sempre elogiato attraverso i social il suo coraggio e la sua forza. Dopo la scomparsa, aveva continuato a ricordarla attraverso i suoi profili, pubblicando foto insieme alla donna più importante della sua vita. Un vuoto che ha accompagnato ogni suo giorno, fino alla triste decisione di togliersi la vita.

Dopo la funzione funebre, i presenti si sono riuniti sul sagrato della chiesa, accompagnati dalle note della canzone Lettera a G di Ligabue.

Manuel Achille Vallicella aveva 35 anni e la notizia del suo gesto estremo ha sconvolto il mondo della televisione. Il fratello Cristian, dopo le tante notizie emerse, è intervenuto per chiarire, o meglio smentire, le voci.

Cristian Vallicella ha chiesto alle persone estranee alla famiglia di parlare di meno e di rispettare quanto accaduto. Al contrario di ciò che è stato diffuso, Manuel aveva rapporti con i suoi fratelli.