Continuano senza sosta le ricerche di Gaia Randazzo, la 20enne scomparsa mentre era su un traghetto insieme al fratello, diretta a Palermo. Purtroppo da ormai 4 lunghi giorni di lei nessuno ha notizie e non si sa bene su quale parte della nave possa essere caduta.

Nel piccolo comune in cui la ragazza vive con la sua famiglia, è arrivata anche una troupe del programma La Vita in Diretta, che va in onda su Rai1, proprio per capire la situazione. L’inviata è riuscita ad intervistare proprio il fratello.

Gaia ha 20 anni e nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre è salita sulla nave. Il mezzo è partito intorno alle 23 e i due hanno deciso di andare a dormire pochi minuti dopo la partenza.

Il fratello più piccolo che era con lei, però, è solo la mattina successiva che ha scoperto che la sorella non era più in cabina. In un primo momento ha provato a cercarla da solo, ma visto che di lei non c’erano tracce, ha allertato il personale presente in nave.

Le ricerche sul traghetto sono andate avanti per diverse ore. Anche dopo l’arrivo della nave a Palermo, gli addetti hanno controllato dentro le auto di tutti i passeggeri. Però di lei non c’era traccia.

L’ipotesi più plausibile è proprio che Gaia abbia compiuto un gesto estremo. Questo perché sul telefono hanno trovato un messaggio mai inviato ad un suo amico, in cui gli diceva di chiedere scusa alla sua famiglia per quello che aveva fatto. Poco tempo prima, aveva avuto una delusione amorosa molta grave.

Scomparsa Gaia Randazzo, la famiglia non crede a questa ipotesi e le parole del fratello

La famiglia e tutte le persone che conoscono la giovane, non credono alla possibilità di un gesto estremo. Per loro potrebbe essere accaduto qualcosa di molto più grave. Il fratello intervistato dall’inviata del programma La Vita in Diretta sulla vita sentimentale della sorella, ha dichiarato:

Da quello che so io si erano lasciati, ma il perché non lo so. Dalla testa che ha lei, molto intelligente, io non penso che per un litigio poteva succedere una cosa del genere.