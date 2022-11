Sono 4 lunghi giorni che le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche di Gaia Randazzo. La ragazza di soli 20 anni, che risulta essere dispersa dalla notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre, mentre era su un traghetto Gnv, diretto a Palermo.

I due ragazzi era saliti sul mezzo per raggiungere la città in cui viveva la nonna, poiché volevano passare qualche giorno di vacanza lì.

Tuttavia, dal racconto del fratello più piccolo di soli 15 anni, sono saliti sulla nave intorno alle 22 di giovedì 10 novembre. Il mezzo è partito intorno alle 23 ed i due hanno deciso di andare a dormire pochi minuti dopo la partenza.

Il ragazzino però, è solo nella mattinata di venerdì 11 novembre che ha scoperto che la sorella non era più in cabina. In un primo momento ha provato a cercarla da solo, ma visto che di lei non c’erano tracce, ha allertato il personale presente in nave.

Le ricerche sul traghetto sono andate avanti per diverse ore. Anche dopo l’arrivo della nave a Palermo, gli addetti hanno controllato dentro le auto di tutti i passeggeri.

L’ipotesi più plausibile è proprio che Gaia abbia compiuto un gesto estremo. Questo perché sul telefono hanno trovato un messaggio mai inviato ad un suo amico, in cui gli diceva di chiedere scusa alla sua famiglia per quello che aveva fatto. Poco tempo fa ha avuto una delusione amorosa molta grave.

Scomparsa Gaia Randazzo, la scoperta dalle telecamere

Gli agenti hanno perlustrato ogni angolo di quella nave. Inoltre, hanno controllato anche le telecamere di video sorveglianza, ma dalle immagini si vedono solo i due fratelli che si imbarcano insieme.

Di Gaia completamente sola in piena notte, non si hanno notizie. Le ricerche per questo motivo, si sono spostate nel mare. Dai calcoli la ragazza dovrebbe essere sparita, mentre si trovavano all’altezza di Livorno. Sul posto c’è un elicottero che sta sorvolando tutta la zona.

La famiglia e per tutti i suoi cari sono giorni di strazio e preoccupazione. Tutti loro sperano in un lieto fine. Il fratello di Gaia visto come si sono svolti i fatti, è in stato di shock, poiché è scomparsa proprio mentre lui stava dormendo.