Il legale di Piera Maggio ha depositato i documenti di Olesya e registrato la puntata russa: ecco quanto ha dichiarato e quando andrà in onda

Il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta ha comunicato di aver già depositato in Procura tutta la documentazione inviatagli dal legale di Olesya Rostova. Non potrà divulgare ulteriori dettagli fino alla puntata della trasmissione russa, che andrà in onda oggi alle 19:45 (18:45 in Italia).

Ho depositato un’ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della tv russa.

Giacomo Frazzitta ha registrato la puntata via Skype

L’avvocato ha spiegato che ieri ha partecipato alla registrazione della puntata, che sarà trasmessa oggi. Ed ha preso l’impegno di non rivelare prima l’esito del sangue di Olesya e della compatibilità con Denise Pipitone.

Giacomo Frazzitta ha anche affrontato l’argomento Angela. Ha spiegato che durante la registrazione, è stata presentata una presunta sorella di Olesya, anche lei di origini russe. Anastasia Nikulina Zhuchkova, questo il nome della giovane, cerca la sorella scomparsa (Angela).

Dopo la puntata di ieri, che ha escluso la possibilità che Olesya sia Lidia, figlia di un’altra mamma russa, rimangono quindi gli interrogativi di Denise Pipitone e di Angela.

Olesya e Anastasia

Le foto tra Olesya e Anastasia mostrano una somiglianza impressionante. Diverse indiscrezioni, attesterebbero che la trasmissione conosce già la verità sulla ragazza russa che cerca la sua mamma. Ma non lasceranno trapelare nulla, se non in diretta tv.

Le due si sarebbero già aggiunte su Instagram e scambiate diversi Like. Numerosi i commenti degli italiani, che attaccano entrambe le ragazze e le accusano di far parte di un circo mediatico, che sta causando soltanto altro dolore a Piera Maggio, una povera madre che cerca la sua bambina da 17 lunghi anni.

Quindi, sembrerebbe proprio che il momento atteso sia arrivato. E che, finalmente, dopo giorni di notizie, speranze e polemiche, prima di questa sera si saprà tutta la verità. Come già detto, la puntata sarà trasmessa sul primo canale russo, reperibile anche in streaming, alle 18:45 dell’ora italiana.