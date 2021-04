Il legale di Piera Maggio rompe il silenzio dopo le ultime notizie divulgate: il post su Facebook

Nelle ultime ore sul web è stata diffusa la notizia che Giacomo Frazzitta avrebbe rivelato l’esito del risultato di Olesya Rostova, prima della puntata della trasmissione russa. Dichiarazioni che affermerebbero che la ragazza russa non è la piccola Denise Pipitone. Ma poco dopo, il legale di Piera Maggio ha smentito quanto diffuso in diretta Rai e sul suo profilo Facebook.

Come ha già spiegato questa mattina, Frazzitta ha ricevuto tutta la documentazione, che ha già depositato alla procura di Marsala. Ha però accettato, in accordo con la tv russa, di non rivelare nulla fino al momento della trasmissione.

Ieri ha registrato la puntata in diretta Skype e verrà trasmessa oggi alle 19:45 sul primo canale russo (18.45 in Italia).

Le dichiarazioni di Giacomo Frazzitta

Nessuna mia dichiarazione, tutto trasmesso in Procura. Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa.

Denise: avvocato, leggo ricostruzioni fantasiose "Nessuna mia dichiarazione, tutto trasmesso in Procura" PALERMO…

Il legale, pur avendo già ricevuto la documentazione su Olesya Rostova, non ha divulgato nulla e non ha lasciato dichiarazioni ad alcuna testata giornalistica, come invece si afferma sui social.

Se fino a qualche giorno fa l’intera Italia sperava in un lieto fine da favola, adesso c’è solo rabbia. Rabbia per un circo mediatico che sta sfruttando il dolore di una madre per il solo scopo di fare ascolti in uno show televisivo.

Giacomo Frazzitta ha spiegato che durante la registrazione della puntata è stata anche presentata un presunta sorella di Olesya. Si tratterebbe di una ragazza di nome Anastasia, che cerca la sorella Angela. In molti hanno già notato l’incredibile somiglianza con Olesya.

Mancano poche ore e finalmente verrà divulgata tutta la verità.