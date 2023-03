La nuova intervista del marito di Alice Neri, in cui spiega come ha reagito la figlia di soli 4 anni, alla morte della madre

Per Nicholas Negrini, il marito di Alice Neri, la giornata di martedì 7 febbraio è stata particolare. Questo perché, insieme a Matteo, il fratello della moglie, si è recato per la prima volta sul luogo in cui hanno ritrovato la donna ormai senza vita.

L’o hanno fatto anche insieme ad altri consulenti da loro incaricati, per cercare nuovi oggetti che potrebbero appartenere alla ragazza, che mancano ancora all’appello.

Sul posto era presente anche uno degli inviati del programma Ore 14, il programma che va in onda su Rai Due. Quest’ultimo è riuscito ad intervistare Nicholas, che ha spiegato il suo stato d’animo ed anche come la figlia ha reagito alla scomparsa della madre. L’uomo ha dichiarato:

Ho bisogno di riprendermi, non è stato facile, ma era una cosa da fare prima o poi. Sono passati 4 mesi. Vedere una scena del genere, un posto così abbandonato, mi lascia ancora un po’ perplesso.

Per mia figlia sono molto preoccupato, ma soprattutto per il futuro, perché prima o poi verrà a sapere tutto e devo capire come affrontarlo insieme a lei. Questo sarà un passo abbastanza difficile. Ora è abbastanza serena, nel senso che è una bambina molto intelligente. Non è servito dirlo più di una volta, che la mamma non c’era più. Io gliel’ho detto in lacrime e lei mi ha asciugato le lacrime. Per me è stato come un modo di dire: ‘Non fa niente, non preoccuparti!’

Delitto di Alice Neri, il marito spiega quali sono ora le condizioni della figlia

Nicholas Negrini nella stessa intervista con l’inviato del programma, ha spiegato anche come sta ora la bambina, che ha solamente 4 anni. Ha concluso dicendo:

Questa è la sua forza, non si piega facilmente. Poi è chiaro che la preoccupazione va anche nella direzione del caso e delle indagini, perché a distanza ancora di qualche mese ci sono ancora dei punti irrisolti e delle domande a cui rispondere.

Grazie alla nuova perlustrazione in quel posto, il fratello di Alice ha ritrovato un frammento di colore blu, che ha scelto di portare a far analizzare. Tuttavia, non è chiaro se possa appartenere alla donna o ad altri.