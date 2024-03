Dopo giorni di dolore e silenzio, il marito di Antonella Di Massa ha scelto di parlare e di raccontare ciò che sta provando ed anche come era in realtà la moglie. La 51enne purtroppo 10 giorni dopo la sua scomparsa è stata ritrovata senza vita, a pochi metri dal luogo in cui è stata vista l’ultima volta.

Domenico Raco intervistato dal quotidiano Fanpage.it, ha spiegato cosa sta vivendo e spera proprio che non cali il sipario sulla vicenda della moglie. Insieme a lui anche un’amica di famiglia al programma Chi l’ha Visto?, ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda, perché loro non credono all’ipotesi del gesto estremo. L’uomo ha dichiarato:

Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l’ha aiutata a fare quello che ha fatto. Questo è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità. Antonella non si è tolta la vita, assolutamente no. Non fate allusioni su di lei perché non se lo merita. Antonella adesso la voglio ricordare con il suo sorriso, che è l’unica cosa bella che ha dato a tutti quanti.



Ora non ritorna, ma almeno cerchiamo di capire cosa ha passato, cosa ha attraversato. Il dolore, la solitudine. Non ho rilasciato interviste, ho preferito distaccarmi un po’ da tutto. In questi giorni ho anche evitato di leggere, al dolore si aggiunge altro dolore ed anche la rabbia.

Le indagini per il decesso di Antonella Di Massa e cosa ha chiesto il marito

CREDIT: RAI

Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di istigazione a togliersi la vita. Tuttavia, al momento non risultano esserci nomi iscritti. Hanno scelto anche di mantenere il massimo riserbo sia sulle indagini, che sui primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della 51enne.

Purtroppo per 10 lunghi giorni nessuno ha avuto notizie della donna. Tuttavia, sono stati proprio gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, a trovare il corpo. Era a pochi metri dal luogo in cui l’hanno vista l’ultima volta. Proprio su questo Domenico Raco ha detto: