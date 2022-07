Avrebbe compiuto 5 anni ieri, martedì 12 luglio, la piccola Elena Del Pozzo. Il padre proprio in occasione di questo giorno, ha voluto pubblicare una storia sul suo profilo Facebook, per mandare gli auguri alla sua bimba, che purtroppo è morta per mano della donna che l’ha messa al mondo.

La madre Martina Patti al momento è in carcere, in isolamento. Ha confessato l’omicidio di sua figlia, ma il movente è ancora avvolto nel mistero.

La tragedia di questa bambina purtroppo è avvenuta, lo scorso 13 giugno. Elena la domenica era stata con il padre e con i nonni paterni, aveva dormito con loro e la mattina l’hanno accompagnata all’asilo, proprio come gli altri giorni.

Martina patti è andata a riprenderla intorno alle 13 e l’ha portata a casa con sé. Esattamente 23 minuti dopo sono di nuovo e questa volta, con la scusa di un gioco, l’ha portata in un campo abbandonato a circa 200 metri dall’abitazione.

Una volta qui ha messo fine alla vita di sua figlia, con 11 coltellate, nella zona del collo e della schiena. Subito dopo l’ha chiusa in cinque sacchi neri e l’ha sepolta semi svestita.

Prima di confessare l’omicidio, la donna ha fatto credere a tutti che tre uomini armati avevano rapito la piccola all’uscita dell’asilo. Solo la mattina successiva, quando ha capito che la sua bugia stava per venire a galla, ha deciso di dire la verità.

Gli auguri del papà per la piccola Elena Del Pozzo

Il papà e tutti i familiari, al momento sono ancora sconvolti da quanto successo. I due genitori si erano separati da aprile, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la 23enne avrebbe mai potuto fare una cosa del genere.

Alessandro Del Pozzo per il compleanno della sua bimba, in una storia su Facebook, in cui si vede la piccola Elena davanti una torta per il suo quarto compleanno, ha voluto scrivere una commovente frase. L’uomo ha scritto: