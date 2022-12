Villabate, il messaggio straziante della figlia di Giovanna Bonsignore, dopo l'omicidio: il suo ex l'ha uccisa e poi si è suicidato

Per i familiari di Giovanna Bonsignore questo è momento straziante e difficile da superare. Il suo ex compagno Salvo Patinella, con il quale si era lasciata da circa un mese, ha messo fine alla sua vita con un bisturi e poi si è tolto la vita, usando l’arma usata per commettere il delitto.

La donna in realtà aveva già una figlia di soli 15 anni, avuta da una precedente relazione. La ragazza in questo momento di profondo sconforto, ha voluto affidare ad Instagram, un messaggio per la madre. Nella storia ha scritto:

Speravo e pregavo che tutto questo non arrivasse mai. Mi hai lasciato un vuoto dentro che sicuramente non si colmerà mai. Non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo tra la notte di ieri e di oggi, ma preferisco ricordare le cose belle di noi. Le tue risate infinite che mi riempivano il cuore, i nostri litigi che finivano in abbracci.

Eri tutto quello che mi rimaneva, siamo sempre andate avanti da sole, senza nessuno e dovevamo continuare ad andare avanti insieme, come avevamo sempre fatto. Mi hanno tolto te, la mia anima. Non perdonerò mai questa persona che ‘fortunatamente’ anche lui dopo te si è tolto la vita. Continuerò ad andare avanti solo per te. Ciao mamma ti amo e ti amerò per sempre.

Il delitto di Giovanna Bonsignore e il post pubblicato sui social dall’ex

I fatti sono avvenuti la sera di giovedì 15 dicembre, in un’abitazione che si trova a Villabate, in provincia di Palermo. Giovanna e Salvo si erano lasciati da circa un mese, ma lui non riusciva proprio ad accettare la fine di quella relazione.

Per questo quella sera, dopo essersi recato a casa della sua ex, al culmine di un altro litigio, ha tirato fuori un bisturi. Questo oggetto potrebbe averlo preso dall’ospedale in cui lavorava come Oss. Così dopo aver messo fine alla vita della donna, si è tolto la vita.

Prima di compiere il gesto estremo, l’uomo aveva pubblicato un post sui social, in cui chiedeva anche scusa alla figlia di Giovanna. Un suo amico, nel leggere quelle parole, si è presto allarmato. Però al suo arrivo con le forze dell’ordine, era ormai troppo tardi.