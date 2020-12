Un altro simbolo di body positivity è arrivato grazie ad un post su Instagram di Matilda De Angelis. Conosciuta per la sua partecipazione a diversi film, come Tutto può succedere, Veloce come il vento e L’isola delle Rose, l’attrice ha voluto condividere con il mondo social, le sue insicurezze e il volto, come lei stessa ha scritto, “mangiato dall’acne“.

Nel lungo post pubblicato sul suo profilo ufficiale, Matilda De Angelis si è mostrata senza trucco, evidenziando le sue imperfezioni:

Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste.

L’attrice ha poi continuato spiegando il motivo della sua scelta. Si è dichiarata consapevole del fatto che nella vita esistano cose ben più serie dell’acne, ma sa quanto le insicurezze influenzino la vita di molte donne. Ogni mattina si sveglia e si guarda allo specchio, per poi presentarsi dinanzi la videocamera ed apparire “bellissima”, ma comunque piena di paura e di insicurezza.

Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, per accettarmi. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada.

La carriera di Matilda De Angelis

Credit video: Daniele Santonicola – YouTube

Matilda De Angelis è una nota attrice italiana, nata a Bologna l’11 settembre del 1995.

Il suo primo ruolo come attrice, arriva dopo essere stata scelta per interpretare la parte di Giulia De Martino, nel film Veloce come il vento. Durante il quale ha lavorato accanto a Stefano Accorsi.

Pochi mesi prima, era apparsa in un videoclip dei Negramaro.

Il successivo 2016, viene scelta per una parte nel film Youtopia e due anni dopo, appare in un alto videoclip del gruppo Thegiornalisti.

Nei successivi anni, Matilda De Angelis si fa strada nella serie tv Tutto può succedere e The Undoing – Le verità non dette.

Il suo volto è noto anche su Netflix, nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, per il ruolo di Gabriella.