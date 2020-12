Il mistero del monolite forse è stato risolto. Il mondo ha osservato con stupore quando un monolite metallico è stato scoperto nel deserto dello Utah meridionale il mese scorso da funzionari della fauna selvatica che stavano contando le pecore da un elicottero – mettendo in difficoltà il Bureau of Land Management.

Il monolite appariva e scompariva

Due settimane dopo la sua comparsa, quattro uomini hanno smantellato il monolite. Ma poi ne è apparso un altro, questa volta in Romania. E proprio come il primo, anche questo si è volatilizzato. La struttura alta 2,8 metri – ha detto il giornalista locale Robert Iosub alla Reuters – ha fatto perdere le proprie tracce di notte, silenziosamente come è stata eretta. Un terzo è poi apparso mercoledì, questa volta su una montagna di pini ad Atascadero, in California.

Saltano fuori i responsabili

Nessuno sapeva chi fosse il responsabile delle misteriose costruzioni, fino ad ora. Mentre l’origine ha scatenato innumerevoli teorie, dagli alieni a uno stratagemma di marketing, una piccola comunità di artisti ha ora apparentemente rivendicato la responsabilità. E ne offre persino di più… per un prezzo di 45.000 dollari.

La comunità, nota come The Most Famous Artist ha postato venerdì una foto del monolite sul suo account Instagram, scrivendo “monolith-at-a-service.com”. L’immagine includeva le specifiche: le dimensioni sono autentiche e i materiali di qualità museale – si legge. La consegna richiede da 4 a 6 settimane.

Il quarto nel parco nazionale di Joshua Tree

Più tardi il gruppo ha condiviso le foto di Instagram di articoli scritti a riguardo da celebri testate internazionali – prima di aggiungere un post con l’ennesimo monolite, questo nel parco nazionale di Joshua Tree.

Mistero monolite: smentite le teorie di cospirazione

Alla fine della giornata, per fornire una prova, l’ultimo post presentava un artista mascherato mentre realizzava uno dei mitici monoliti, e si prendeva gioco delle cospirazioni aliene, chiedendo se allora volesse dire che non erano degli UFO. Quando i seguaci dell’account hanno espressamente domandato se fossero loro, gli amministratori della pagina hanno confermato.