Sono giorni di grande ansia e disperazione quelli che stanno vivendo i familiari di un 17enne, chiamato Edoardo Galli, che risulta essere scomparso dallo scorso giovedì 21 marzo. Doveva andare a scuola, ma non è mai entrato nell’istituto ed avrebbe preso anche un treno.

I genitori disperati, hanno scelto di fare anche un disperato appello al programma Chi l’ha Visto?, che si occupa appunto di persone scomparse. Sono giorni per loro, di grande angoscia, poiché nessuno ha avuto sue notizie. La madre ed il padre nell’appello hanno detto:

Ti stiamo aspettando a braccia aperte torna, siamo tutti preoccupati. Vieni, ci manchi tantissimo. Non farti nessuno tipo di preoccupazione, ti stiamo aspettando. Ovunque tu sia torna subito, siamo tutti agitati. Non hai idea di come stanno i nonni. Ti prego vieni da noi. Tutti ti vogliamo bene, ti prego torna a casa, ti aspettiamo a braccia aperte.

CREDIT: RAI 3

Il dramma di Edoardo Galli è iniziato lo scorso giovedì 21 marzo. Come ogni mattina però, è uscito dalla sua abitazione di Colico. Doveva arrivare nel comune di Morbegno, in provincia di Sondrio, per andare a scuola. Tuttavia, dalle indagini è emerso appunto che lui non è mai entrato nell’istituto ed avrebbe anche preso un treno.

Le indagini per la scomparsa di Edoardo Galli: cosa è emerso

CREDIT: IVAN FLY

I genitori non vedendolo rientrare a casa, hanno prima provato a contattarlo, ma il telefono risultava essere spento. Per questo motivo si sono recati in caserma per denunciare la scomparsa e da qui, come da prassi, hanno avviato tutte le indagini del caso.

Da un controllo nel suo pc, è emerso appunto che il giovane avrebbe cercato: “Come sopravvivere in montagna! Come creare un rifugio! Quanti giorni si può sopravvivere senza cibo!” I genitori ascoltati dagli agenti, hanno detto che non avrebbe portato con sé cose da mangiare.

Edoardo è alto un metro ed 80 centimetri, i capelli castano chiaro e gli occhi grigio verdi. Al momento della scomparsa indossava un giubbetto blu di jeans, pile beige, camicia marrone e scarpe Adidas, con strisce bianche e blu.