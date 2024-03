Il mondo dello sport e in particolare quello dei motori sono sconvolti dall’annuncio fatto dall’ex pilota di Formula 1, il finlandese Heikki Kovalainen. Il 42enne ha infatti pubblicato un lungo e toccante post sui social, spiegando che dovrà ritirarsi, almeno temporaneamente, dal campionato giapponese di Rally in cui corre, per problemi di salute e per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Le parole dell’ex Renault, Lotus e McLaren.

Nato a Suomussalmi in Finlandia nel 1981, come quasi tutti coloro che hanno costruito la loro carriera nel mondo delle 4 ruote, anche Heikki Kovalainen ha iniziato con i kart. La sua è stata un’ascesa continua, fino ad arrivare in Formula 1 nel 2007. Renault, McLaren, Lotus, Caterham e di nuovo Lotus le scuderie per cui ha gareggiato, ottenendo in tutto 4 podi.

Oggi è un pilota di Rally e corre con la scuderia Aicello nel campionato giapponese, ma come annunciato nella giornata di martedì, dovrà fermarsi per dedicarsi alle cure. Con un lungo e toccante post sui social, infatti, il pilota ha spiegato che gli è stato diagnosticato un aneurisma dell’aorta ascendente e che il rischio che l’aorta possa rompersi, lo ha costretto a ritirarsi, almeno temporaneamente. Come spiega, la soluzione migliore per lui è quella di sottoporsi ad un delicato intervento a cuore aperto.

Avevo in programma di partecipare ai rally fino alla fine di gennaio. Dopo un’attenta valutazione con il mio team di medici, ho deciso di provare a risolvere questo problema. Mi dispiace per tutti i nostri partner di squadra e per i nostri fan per questo problema e vi ringrazio per tutto l’incoraggiamento e il supporto ricevuto. Speriamo di essere operati e di iniziare il recupero il prima possibile.

L’obiettivo del campione è quello di tornare il prima possibile sulla sua macchina. Innumerevoli i messaggi di vicinanza e supporto ricevuti da Heikki in queste ore.