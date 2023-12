Il nuovo audio inedito di Giulia Cecchettin, mandato in onda dal programma Quarto Grado: voleva sparire per allontanarsi da Filippo

Nella serata di venerdì 15 dicembre, hanno mandato in onda una nuova puntata inedita di Quarto Grado ed hanno parlato di nuovo del caso di Giulia Cecchettin. Sono riusciti a mandare in onda un nuovo audio inedito che la 22enne ha mandato ad una sua amica, proprio su Filippo Turetta.

Il ragazzo, accusato proprio del suo delitto, dopo una fuga durata 7 lunghi giorni, si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di Verona. Dicono che sta bene e che si sta abituando alla nuova vita che lo aspetta.

La povera Giulia purtroppo ha perso la vita nella sera dell’11 novembre. Era uscita con il 22enne, che aveva scelto di continuare a vedere, nonostante la loro relazione era finita da agosto.

La ragazza, dal racconto dell’amica e da alcuni messaggi emersi, stava soffrendo molto per questa situazione. Questo perché non sopportava più la gelosia ossessiva di Filippo e voleva solo chiudere ogni rapporto.

Tuttavia, aveva paura. Il ragazzo aveva più volte detto di non essere più felice ed anche di volersi togliere la vita. Così Giulia, per i sensi di colpa, ha scelto di continuare a vederlo, fino a quando non ha perso la vita.

Il nuovo audio inedito di Giulia Cecchettin

Durante la puntata di Quarto Grado, hanno parlato di nuovo del delitto di Giulia. Sono riusciti a mandare in onda anche un nuovo audio della 22enne, in cui parlava proprio del suo problema con Filippo. Ha detto:

Potrei trovare una scusa parlando proprio della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta che dico a Pippo: