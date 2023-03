Il padre di Diletta Miatello non ce l’ha fatta: era l’unico testimone del delitto

Giorgio non ce l’ha fatta, l’anziano padre di Diletta Miatello, si è spento per sempre lo scorso 28 febbraio, mentre si trovava all’interno di una casa di cura. Era stato trasferito nella struttura dopo le dimissioni dall’ospedale.

L’89enne era l’unico testimone del delitto della moglie Maria Angela Sarto, deceduta per mano della figlia Diletta Miatello. I fatti risalgono allo scorso 27 dicembre, quando l’ex vigilessa ha aggredito la madre al piano superiore dell’abitazione di famiglia, spezzando per sempre la sua vita e poi, si è accanita sul papà, che si trovava al piano inferiore. Credendo forse di aver tolto la vita anche a lui, si è fatta una doccia ed è fuggita via.

È stata la sorella a scoprire cosa era accaduto dopo una telefonata della domestica. Quest’ultima, quella stessa mattina, si è recata alla casa della famiglia per iniziare il suo lavoro, ma Diletta l’ha mandata via, dicendole che i suoi genitori stavano riposando.

Preoccupata da quelle parole, la sorella ha provato a contattare i due anziani genitori, ma non ricevendo risposta, si è recata a casa loro. Quando ha aperto la porta, si è ritrovata dinanzi la sconvolgente scena.

Subito ha puntato il dito contro l’ex vigilessa, che è stata rintracciata dalla forze dell’ordine grazie alle telecamere della zona, che hanno ripreso il tragitto della sua vettura. Si era rifugiata in un hotel.

Giorgio Miatello era l’unico testimone del delitto. Arrivato in ospedale in critiche condizioni, è stato curato e poi trasferito in una casa di riposo. I medici credevano che fosse in via di guarigione. Tuttavia, le sue condizioni si sono aggravate in modo improvviso, fino al decesso, avvenuto lo scorso 28 febbraio.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia. I risultati stabiliranno la causa del decesso dell’89enne. La posizione di Diletta Miatello potrebbe aggravarsi. Se verrà stabilito che il decesso dell’uomo sia collegato all’aggressione, l’accusa di delitto e tentato delitto, diventerà un’accusa di duplice delitto.