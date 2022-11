Il padre ucciso da un infarto, bambino di due anni rimane solo e muore di fame

Dopo 9 mesi dal tristissimo episodio che ha colpito New York, è emersa la verità. Le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la dinamica del decesso del bambino di due anni, David Conde Jr e del suo papà 59enne David Conde Senior.

A lanciare l’allarme nel mese di febbraio, erano stati alcuni familiari. Da più di una settimana non riuscivano a contattare telefonicamente l’uomo e, vivendo lontano, avevano chiesto alle autorità di andare a controllare.

Quando gli agenti si sono recati sul posto, hanno trovato l’abitazione chiusa a chiave dall’interno. Così, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno forzato il portone e, una volta dentro, hanno fatto la triste scoperta.

Il corpo senza vita di David Conde Senior giaceva sul letto e, a terra, vicino a lui, c’era quello del suo bambino di due anni. Nessun segno di effrazione nell’appartamento, così come nessun segno sul corpo di padre e figlio.

Dopo 9 mesi dalla vicenda, gli esami medici hanno portato alla verità. L’uomo di 59 anni ha perso la vita a seguito di un improvviso malore. Il bambino, invece, rimasto in casa da solo, si è spento per la fame.

David Conde Senior aveva il pieno affidamento del minore e vivevano da soli, in una casa a Geneva, nello stato di New York. Nessuna notizia della madre, che pare li avesse abbandonati.

La vicenda, a febbraio, ha fatto il giro del mondo. Subito gli investigatori si sono interrogati su cosa potesse essere accaduto. Alla fine, dopo 9 mesi, è emersa la triste realtà. Un incidente accidentale, così è stato definito dalle autorità.

I parenti per un’intera settimana avevano provato a sentire l’uomo, per assicurarsi che lui e il piccolo stessero bene. Non ricevendo alcuna risposta, cosa che era molto strana, avevano pregato le autorità di recarsi in quella casa per un semplice controllo. Di certo non immaginavano quello che poi, sarebbero stati costretti ad ascoltare.