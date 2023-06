Il papà la sistema nel passeggino, un’auto arriva a tutta velocità e la travolge: morta una bambina di 8 mesi

La vicenda è arrivata dalla Gran Bretagna, ma in poco tempo si è diffusa in tutto il mondo. Una bambina di 8 mesi ha perso la vita mentre si trovava nel suo passeggino, è stata travolta da un’auto.

Il suo papà, Rob, aveva appena sistemato la sua bambina nel passeggino. Improvvisamente però è accaduto l’imprevedibile, una macchina è arrivata ad una velocità elevata e l’ha travolta. La piccola Mabli è stata subito trasportata in ospedale e i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita.

Purtroppo è arrivata poche ore fa la notizia che domenica scorsa, dopo quattro giorni di agonia, la bambina si è spenta per sempre.

Quel violento impatto le aveva provocato un trauma cranico e nonostante i dottori abbiano cercato di fare il possibile, alla fine il suo cuoricino si è fermato per sempre.

La famiglia della bambina di 8 mesi

La famiglia ha dato vita ad una pagina di raccolta fondi sul sito GoFundMe, chiedendo aiuto per le spese funebri. Di seguito le parole riportate sulla piattaforma:

L’incidente le aveva provocato un grave trauma cranico, le ferite erano troppo gravi per salvarla, nonostante gli sforzi incredibili fatti dai medici.

I familiari stanno cercando di stare vicino alla mamma, al papà e agli altri cinque fratelli di Mabli, sia con il loro affetto, sia aiutandoli con le spese che dovranno ora affrontare.

Rob e Gwen ringraziano tutti coloro che hanno donato e che hanno inviato loro messaggi di amore e di sostegno. Vogliono dire grazie per i vostri gesti di gentilezza.

Oltre alla bambina, nell’incidente sono rimasti feriti anche il conducente della vettura e un pedone. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze.

Papà Rob è stato costretto ad assistere all’intera scena senza poter far nulla per salvare la sua piccola. L’aveva appena assicurata nel suo passeggino, legata, al sicuro e poi quella macchina è arrivata e ha mandato in frantumi la loro vita.