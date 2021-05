Una grave ed improvvisa perdita ha colpito la comunità di Mirano, in provincia di Treviso. Purtroppo il piccolo Alessandro Gentile, di soli 9 anni, non ce l’ha fatta. I genitori dopo il suo funerale hanno voluto far sentire un ultimo suo messaggio, per far capire a tutti come era il loro bimbo.

Una morte drammatica, che ovviamente ha gettato nello sconforto l’intera comunità. In tanti dopo aver saputo della tragedia, hanno voluto pubblicare un messaggio sui social per poterlo ricordare.

Alessandro si è spento tra l’affetto dei suoi genitori e di tutti i suoi cari, nella giornata di mercoledì 26 maggio. Purtroppo stava lottando ormai da molto tempo contro un male che non gli ha lasciato scampo.

I medici hanno scoperto che era affetto da un tumore al cervello circa 4 anni fa e da quel momento, è iniziata la sua lunga battaglia. Don Artemio Favaro, nel ricordarlo, ha dichiarato:

Alessandro ha trascorso gli ultimi 4 anni avanti ed indietro per gli ospedali, per trovare una guarigione che purtroppo non è arrivata. Ma ha sempre vissuto con grinta e spero che almeno non se ne sia andato senza dolori ulteriori. Spero che finalmente abbia trovato quel suo ‘mondo a colori’ che, attraverso i social, aveva tanto sognato e che lo aveva contraddistinto in questi lunghi mesi di sofferenza e speranza.

L’ultimo messaggio del piccolo Alessandro Gentile

Il funerale del bimbo è stato celebrato nella mattinata di giovedì 27 maggio, al Duomo di San Michele Arcangelo. Al termine del rito, i genitori hanno deciso di far sentire a tutti l’ultimo messaggio audio del piccolo Alessandro. Il bambino ha detto:

La vita è bella nonostante tutto. Vi abbraccio, circondatevi di energia positiva e ricordatevi di combattere sempre con speranza.

Alessandro era un grande fan di Gigi D’Alessio. Infatti lo stesso cantante, quando ha saputo ciò che stava vivendo, ha deciso di scrivergli un messaggio, per dargli la forza ed il coraggio di cui aveva bisogno.