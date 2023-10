Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nei giorni scorsi in Texas. Purtroppo un bambino di soli 3 anni, chiamato Anthony Leo Malave è deceduto dopo essere annegato nella piscina del parco acquatico. I racconti di alcuni testimoni hanno incastrato la madre.

Gli agenti al momento stanno lavorando per capire cosa è successo, ma soprattutto vogliono ricostruire i minuti precedenti a decesso del piccolo.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, la donna chiamata Jessica Weaver di 35 anni, si era recata con il figlio al parco acquatico Camp Cohen a El Paso, in Texas. Dovevano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

Tuttavia, è proprio mentre erano lì che è avvenuto l’impensabile. Per questo ora gli agenti hanno anche deciso di arrestare la donna, per la mancata vigilanza sul piccolo.

Alcune persone hanno detto alle forze dell’ordine, che lei era seduta sulla sua sedia con la musica ed il telefono in mano. Non teneva affatto sotto controllo il bambino, che poco dopo ha iniziato ad avere difficoltà a rimanere a galla.

Quando il bagnino si è reso conto che stava per annegare è presto intervenuto. La mamma invece, anche in quei secondi, ha perso tempo sempre con il suo smartphone tra le mani.

Il decesso del piccolo Anthony Leo Malave

Prima il bagnino e poi i medici, hanno cercato di rianimare il bimbo. Lo hanno poi trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

Purtroppo la mattina successiva, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I dottori vista la situazione, non sono riusciti a fare più nulla per tenerlo in vita.

Gli agenti visti i racconti dei testimoni ed anche in attesa di approfondire con le indagini, hanno deciso di iscrivere la madre sul registro degli indagati ed anche di arrestarla. I reati a lei contestati sono di omissione e mancata vigilanza sul bambino.