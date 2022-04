Dopo ore di ansia e disperazione è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Il piccolo Brandon Cuellar, il neonato rapito mentre era con la nonna, è stato ritrovato sano e salvo. Non è ancora chiaro come abbiano fatto gli inquirenti a riportarlo a casa dalla mamma.

Per la famiglia non è stato facile, ma alla fine grazie all’intervento degli agenti di polizia, c’è stato il lieto fine. L’intera comunità era con il fiato sospeso per le sorti di questo bambino.

I fatti sono iniziati intorno alle 13 dello scorso lunedì 25 aprile, nell’abitazione della famiglia che si trova a San Jose, in California.

Il piccolo Brandon era con la nonna, poiché il padre è in carcere e la madre in quelle ore era a lavoro. La signora ha raccontato che era uscita con lui per fare la spesa e che mentre si trovava nel parcheggio della casa, ha salito prima il bimbo con il suo ovetto.

Subito dopo è tornata in strada ed ha preso tutta la spesa per portarla nell’abitazione. Una volta rientrata però ha fatto la terribile scoperta. Il piccolo Brandon non c’era più ed ovviamente si è presto allarmata.

Sul posto sono arrivate d’urgenza le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Dalle immagini di sicurezza di una casa del quartiere, hanno visto un uomo che portava l’ovetto del bambino tra le braccia ed aveva messo addosso al neonato un telo bianco.

Il ritrovamento del piccolo Brandon Cuellar

Gli agenti per ore hanno cercato di fare il possibile, anche per tranquillizzare la mamma e la nonna, che erano disperate. I poliziotti hanno detto che il bimbo è rimasto da solo in casa per non più di due minuti.

Nonostante la grande preoccupazione, è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. Il piccolo è stato ritrovato sano e salvo in un’abitazione, ma non è ancora chiaro dove.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno arrestato tre uomini che sono accusati del suo rapimento. In tanti erano in ansia per la vita di questo bambino, ma per fortuna in questo caso c’è stato un lieto fine. Brandon nonostante il tempo passato lontano dalla mamma, ora sembra stare bene.