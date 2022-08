Si è spento per sempre il piccolo Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni che purtroppo era affetto dal Sarcoma di Ewing

Si è spento nella sua abitazione di Montalbano di Fasano, il piccolo Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni che purtroppo era affetto dal Sarcoma di Ewing. Solo un mese fa l’intera comunità era riuscita a realizzare il suo desiderio: avevano trasformato il paese in Dysneyland.

Una vicenda davvero triste e straziante è quella che sta vivendo la famiglia. Sono stati proprio loro ad informare tutti della terribile perdita, avvenuta nella mattinata di ieri.

Il piccolo Ivan aveva solo 7 anni, ma 3 anni fa, dopo alcuni esami i medici gli hanno diagnostico il Sarcoma di Ewing, che era già al quarto stadio. Nonostante la sua piccola età si è ritrovato a combattere contro un brutto mostro.

Da quel momento si è sottoposto a diversi cicli di chemioterapie, un trapianto di cellule staminali, radioterapie ed anche un intervento di 18 lunghe ore alla teca cranica.

Nonostante la forza ed il coraggio che ha dimostrato di avere, la famiglia non ha avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo il destino del bambino era ormai segnato e nulla avrebbe potuto far qualcosa per cambiarlo.

Proprio per questo motivo l’intero paese ha voluto fare qualcosa di speciale per realizzare il desiderio del piccolo.

Il desiderio del piccolo Ivan Fumarola

Tutti gli abitanti si sono trasformati in personaggi Dysney ed hanno trasformato tutto il paese in Dysneyland. Il desiderio del bambino era proprio quello di visitare quel parco, ma visto che per lui era impossibile andare, lo hanno portato da lui.

Dopo quel bellissimo momento le condizioni del piccolo Ivan sono peggiorate rapidamente. Fino purtroppo al tragico epilogo.

Il cuore del bimbo ha cessato di battere per sempre nella sua abitazione, nella mattinata di martedì 23 agosto. A dare notizia della triste scomparsa ci hanno pensato i suoi familiari, con uno straziante messaggio. In tanti ora stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dalla perdita.