Non ce l'ha fatta il piccolo Kayden Nguyen, è morto a 3 mesi dopo esser rimasto chiuso in auto per ore

Un drammatico e straziante episodio è quello avvenuto lo scorso 16 maggio. Purtroppo un bimbo di soli 3 mesi, chiamato Kayden Nguyen, è morto perché uno dei due genitori lo ha lasciato in auto sotto il sole per diverse ore. I tentativi dei medici non hanno portato a nulla.

La tragedia ha sconvolto la città, ma anche tutto il paese. Le forze dell’ordine ora sono a lavoro per capire l’esatta dinamica dei fatti ed anche le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso 16 maggio. Precisamente a Upper Saint Clair, nella contea di Allegheny, in Pennsylvania.

Intorno alle 17 di quel giorno, alcuni passanti hanno notato il piccolo che era chiuso all’interno della macchina. Si sono presto allarmati, poiché non reagiva ed era ormai privo di sensi.

Per questo hanno allertato prima i poliziotti e poi i sanitari. I medici intervenuti hanno avviato sin da subito tutte le manovre di rianimazione, ma pochi minuti dopo il loro arrivo, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Le temperature in quella giornata erano davvero elevate, sono arrivate a 33 gradi. Per questo all’interno del veicolo, era davvero troppo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici per il bimbo.

Le indagini per la morte del piccolo Kayden Nguyen

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per capire la dinamica dei fatti. Hanno sottoposto entrambi i genitori ad interrogatorio ed ora stanno cercando di capire se il dramma sia avvenuto per un incidente o per una mancanza da parte degli adulti.

Questo non è il primo caso avvenuto quest’anno, ma ci sono stati anche altri bambini che hanno perso la vita dopo esser rimasti chiusi in auto da soli.

Come per esempio un bambino di un anno che è morto lo scorso 19 maggio. Uno dei genitori lo ha lasciato chiuso in una macchina all’esterno di un asilo nido, a Memphis, nel Tennessee.