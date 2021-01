Modena, neonato di 12 giorni ha perso la vita mentre era ricoverato in ospedale: l'esposto dei genitori

Un evento tragico è avvenuto lo scorso mercoledì 20 gennaio, al Policlinico di Modena. Purtroppo un neonato di soli 12 giorni ha perso la vita, mentre era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. I medici hanno fatto il possibile per cercare di aiutarlo, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani, poiché il suo cuore ha cessato di battere.

Una vicenda drammatica che ha scosso tutto il reparto, ma soprattutto i genitori del piccolo. Questo per loro doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato presto in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il tutto è avvenuto nella giornata di mercoledì 20 gennaio. Il bimbo era nato nello stesso nosocomio e sin da subito le sue condizioni sono apparse gravi.

Il neonato è venuto al mondo lo scorso 8 gennaio, da un parto naturale. I medici non hanno riscontrato anomalie e fino a quel momento, tutto sembrava essere andato per il meglio.

Poche ore dopo, durante un controllo, l’ostetrica ha notato che il piccolo mostrava alcuni segni di malessere. Come la mancata reattività agli stimoli. Per questo hanno chiesto l’intervento urgente di un neonatalogo, per eseguire tutte le manovre di rianimazione.

Dopo che il suo cuore ha ripreso a battere, i medici hanno deciso intubarlo e di ricoverarlo in Terapia Intensiva, poiché volevano fare il possibile per salvarlo. Tuttavia, esattamente 12 giorni dopo nello stesso reparto, è avvenuto il tragico ed improvviso decesso.

Neonato di 12 giorni morto in ospedale: la denuncia

Le condizioni del neonato sono apparse molto gravi sin da subito, infatti i medici hanno avvisato in fretta i genitori. Purtroppo le sue funzioni neurologiche e vitali, sono state compromesse.

Per i dottori la causa della sua tragica ed improvvisa morte, è da attribuire ad un collasso post-natale, una condizione molto rara. La madre e il padre, sconvolti dall’accaduto, hanno deciso di chiedere l’intervento di un legale.

Quest’ultimo nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, ha presentato un esposto ai Carabinieri, per fare chiarezza su quanto accaduto. Ha richiesto che il suo corpicino venga sottoposto ad autopsia, per stabilire l’esatta causa del suo decesso. Sarà ora la Procura a decidere.