Dopo più di 24 ore dalla sua scomparsa, il piccolo Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo. A dare la bellissima notizia è stata proprio la Prefettura. Le sue ricerche non si sono mai fermate nemmeno nella notte ed erano ripartite con i cani molecolari anche nella mattinata di oggi.

CREDIT: FACEBOOK

Al momento in base alle informazioni che hanno reso note, le sue condizioni sembrano essere buone e non risulta essere in pericolo di vita.

Da ciò che è emerso, il primo a trovarlo sarebbe stato un giornalista di Rai1, più precisamente del programma ‘La vita in Diretta’. L’uomo stava passando vicino al bosco per andare nella casa della famiglia.

Quando ad un certo punto ha sentito i lamenti ed il pianto disperato del piccolo. Si è avvicinato per capire meglio ed è proprio a quel punto che ha trovato il bambino dentro un burrone.

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente nessuno sa come sia finito lì dentro, ma la cosa certa è che era a circa 3 km dalla sua abitazione. Il giornalista appena lo ha visto, ho allertato in fretta i Carabinieri, per avvisarli del suo miracoloso ritrovamento.

La scomparsa del piccolo Nicola Tanturli

La scomparsa di questo bambino è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 22 giugno. I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori, originari della Germania. Alle forze dell’ordine hanno detto: “Quando ci siamo svegliati non era nel suo letto!”

Sin da subito sono partite le ricerche e l’ipotesi più plausibile era quella di un allontanamento volontario. Nelle scorse ore si era parlato anche di sonnambulismo.

La famiglia si era trasferita nel piccolo comune di Palazzetto sul Senio poco tempo fa, con i loro 2 figli. I genitori gestiscono un’azienda di apicoltura e tutta la comunità in queste 24 lunghe ore, ha fatto il possibile per cercare di aiutarli.

Nonostante la gravità della vicenda, tutti sono felici, perché il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il sindaco Gian Piero Philip Moschetti terrà una conferenza stampa alle 12:00 di oggi, per parlare della vicenda.