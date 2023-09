Una bambina di 5 anni ha perso la vita dopo lo schianto di una Freccia Tricolore a Torino. Feriti, invece, i suoi genitori e il fratello di 12 anni, tutti attualmente ricoverati in ospedale.

Secondo una nota del’Aeronautica Militare, il capitano Oscar Del Dò potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo, nelle prime fasi del decollo, a causa dell’impatto con un volatile o uno stormo di uccelli. Ha perso quota ed è precipitato al suolo. Le fiamme hanno investito una vettura che in quel momento transitava sulla perimetrale dell’aeroporto, con a bordo un’intera famiglia. L’automobile è stata sollevata, si è ribaltata ed ha preso fuoco. I due genitori sono riusciti a mettere in salvo il figlio maggiore, ma per la bambina di 5 anni nessuno è riuscito a fare nulla.

Il bambino di 12 anni è stato trasferito in ospedale, ha riportato ustioni di secondo grado sul 15% del corpo. Fortunatamente, i medici hanno fatto sapere che non sarebbe in pericolo di vita. Il papà, invece, ha riportato ustioni sul 4% del corpo, mentre la mamma sul 12 % del corpo, soprattutto nella parte del braccio destro.

Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la bambina di 5 anni

Una vicenda che ha addolorato l’intera comunità di Torino. Il Primo Cittadino, Stefano Lo Russo, si è recato sul luogo dell’incidente insieme al Presidente della Regione. Le immagini hanno sconvolto chiunque si sia ritrovato a vederle. Gli abitanti hanno sentito un forte boato e poi visto le fiamme. Qualcuno si è avvicinato alla vettura, per aiutare quelle povere persone. Ma a cause delle fiamme, nessuno è stato in grado di portare in salvo la bambina di 5 anni.

Il capitano Oscar Del Dò è entrato a far parte dell’Aeronautica Militare nel 2020. Ha sempre raccontato di aver sognato per tanto tempo di entrare nelle Frecce Tricolore, finché non è arrivata quella fortuna di essere selezionato e di iniziare l’addestramento, prima di entrare a far parte della pattuglia a tutti gli effetti. Si è salvato lanciandosi con il paracadute.