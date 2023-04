Nella giornata di giovedì 13 aprile Samuele Brognara, il 15enne investito mentre era sul suo monopattino, avrebbe compiuto 16 anni. La madre in occasione di quella data così importante ha scelto di pubblicare uno straziante post sui social.

Mirela la madre e tutta la famiglia del giovane è straziata dal dolore per questa perdita così improvvisa. Lei in una recente intervista ha detto più volte che il mezzo del figlio le faceva paura. Per il suo compleanno in un post sui social, ha scritto:

Amore mio, oggi avresti compiuto 16 anni. Quando eri nato era bellissimo, noi genitori e tua sorella Jessica eravamo felici. Oggi dovevamo farti gli auguri e cantarti buon compleanno. Invece adesso non ci sei più. Dovevo prepararti il tiramisù che mi avevi chiesto la settimana scorsa per i tuoi 16 anni. Invece sono venuta a trovarti per regalarti dei fiori.

Li ho messi vicino alla tua bara, perché ora devo organizzare il tuo funerale. Amore mio perché il Signore ti ha portato via? Sono disperata, cosa farò senza di te? Sei il mio Amore.

Il sinistro in cui purtroppo è deceduto Samuele Brognara

Era la sera di sabato 8 aprile. Il ragazzino viveva con la famiglia nella zona di Zeno, che si trova nella provincia di Verona.

Era sul suo monopattino elettrico nella zona di Oppiano e probabilmente era diretto proprio alla sua abitazione. Quando all’improvviso un ragazzo di 23 anni alla guida della sua Peugeot lo ha travolto. L’impatto contro il veicolo è stato talmente forte, che il 15enne è finito sul parabrezza e lo ha rotto.

Successivamente Samuele è finito sull’asfalto della strada e sono subito intervenuti i sanitari. Questi ultimi hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma i loro tentativi sono risultati essere del tutto inutili, poiché lo scontro per lui è risultato essere fatale.

L’automobilista si è fermato sin da subito a prestare tutti i soccorsi del caso. Le forze dell’ordine lo hanno sottoposto agli esami di routine ed è risultato negativo all’alcol test. Il funerale di Samuele è stato celebrato nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, il giorno dopo il suo compleanno.