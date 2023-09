Il preoccupante annuncio di Carolina Marconi: “Sono sparita perché è stata una doccia fredda. Mi ha chiamato il mio oncologo, mi tremavano le gambe”

L’ultimo post di Carolina Marconi ha preoccupato i suoi numerosissimi fan. La showgirl ha ricevuto una spiacevole notizia dopo le visite di routine a cui si sottopone periodicamente dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore. Sta vivendo giorni di preoccupazione e terrore ed è in attesa di sottoporsi ad una risonanza con contrasto.

È stata la stessa Carolina Marconi a raccontare cosa sta vivendo, dopo che aveva mostrato una foto sui social, mentre si trovava in ospedale per i controlli. Nei giorni successivi è scomparsa, senza pubblicare aggiornamenti, perché aveva bisogno di metabolizzare la notizia ricevuta. Ecco le sue parole:

Credit: marconicarolina – Instagram

Buongiorno amici☀️ ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti mammografia -eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato 🥺(non c’è mai Pace )e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto x vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout ,ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo ❓ poi io sono un soggetto ansioso ma come farò?Bisogna mettersi l’anima in pace. Aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla.

La paura di Carolina Marconi

Dopo quanto è stata costretta ad affrontare nella vita, Carolina Marconi sta vivendo giorni di vera preoccupazione. Ha paura che l’incubo possa tornare e che la sua vita possa di nuovo essere in pericolo. L’oncologo ha trovato qualcosa nel fegato, potrebbe anche trattarsi di una banalità. Ma non è stato facile sentirsi dire che dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli. L’influencer ha però capito di dover pensare positivo, incrociare le dita e non vedere subito il peggio.

Credit: marconicarolina – Instagram

Ha raccontato, alla fine del suo luongo post, che qualcuno le ha consigliato di non dire nulla, perché le avrebbero portato sfortuna. Ma lei non vuole crederci, anzi vuole essere sincera con chi le vuole bene e con chi l’ha sempre sostenuta ed amata. Perché sa che in tanti in questi giorni stanno pregando con lei, sperando di ricevere una notizia positiva. E ne ha avuto la dimostrazione, ancora una volta, dopo i tantissimi messaggi d’amore e di affetto che ha ricevuto. Quegli stessi messaggi che le hanno sempre dato la forza di lottare e vincere.