Non ce l'ha fatta Nicky Newman, la giovane influencer morta a 35 anni, per un tumore al seno al quarto stadio

Non ce l’ha fatta Nicky Newman la giovane influencer inglese di 35 anni, che da diverso tempo stava lottando contro un brutto male al seno. Il messaggio ha condiviso sul web il messaggio che la moglie aveva scritto in precedenza, per annunciare la sua scomparsa.

Una notizia che ha lasciato dolore e sgomento nei cuori dei suoi familiari, ma anche in quelli dei suoi follower. Dal momento in cui ha scoperto quel nodulo, ci ha tenuto sempre ad aggiornare tutti.

Nicky si è spenta per sempre a 35 anni, ma era già dal 2018 che stava lottando contro quel brutto male. Lo ha scoperto per caso toccandosi mentre era sotto la doccia.

Lei non sapeva di cosa potesse trattarsi, ma già dalla settimana ha avuto un aborto spontaneo. Purtroppo da quel momento ha iniziato le terapie, ma nonostante questo non si è mai mostrata stanca o stremata.

Il desiderio della giovane influencer era quello di mandare messaggi positivi, a chi come lei, stava lottando per la sua vita. I medici sin da subito si sono resi conto che era ormai diffuso in tutto il corpo.

Per questo motivo le speranze di tenerla in vita erano davvero molto basse. Tuttavia, lei in questo lungo periodo ha continuato a viaggiare ed a riempire la sua vita di momenti speciali.

Il messaggio del marito di Nicky Newman dopo il suo decesso

Nicky in questo ultimo periodo, ha anche avuto la possibilità di sposare il fidanzato Alex, che le è rimasto sempre vicino, fino al suo ultimo respiro.

La donna per annunciare a tutti la sua scomparsa, aveva lasciato un messaggio, che l’uomo avrebbe dovuto pubblicare sul web, nel caso di un suo decesso. Nel post su Instagram c’era scritto: