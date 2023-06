Sono ancora tutti sconvolti i vicini di casa di Giulia Tramontano e di Alessandro Impagnariello. Nessuno di loro nelle ore in cui si è consumato il delitto ha mai sentito qualcosa, o ha notato l’uomo trasportare il corpo dalle scale del condominio.

Giuliana una delle donne che abita nello stesso condominio, in un’intervista con il quotidiano locale, Il Giorno ha spiegato che sentiva uno strano odore. Al giornalista ha detto:

L’odore che sentivo era quello di disinfettanti usati da lui per pulire le tracce. Che cosa straziante. L’ho sentito nella giornata di domenica e lunedì nel carosello dei garage. Ho chiesto alle addette alle pulizie se avessero cambiato il disinfettante, ma mi hanno risposto di no. Il mio garage è nella stessa fila di quello di Alessandro.

Io in quei giorni ho notato che il box era sempre chiuso, mentre di solito lo tiene aperto con dentro la macchina, ma non avrei mai immaginato che all’interno c’era il corpo di Giulia.

Il racconto e lo strazio degli altri vicini di casa di Giulia Tramontano

I vicini di casa dei due fidanzati, al momento sono scioccati da quanto successo. Per ricordare la 29enne, hanno anche voluto lasciare dei mazzi di fiori davanti alla porta del loro appartamento. Un’altra vicina nella stessa intervista ha detto:

Siamo sconvolti, io li conoscevo perché a volte mi prendevo cura del suo gatto che viene a mangiare con i miei: sapere che ha nascosto il corpo prima in cantina e poi nel garage, è atroce.

Giulia Tramontano purtroppo ha perso la vita per mano del suo fidanzato e padre del figlio che portava in grembo, Alessandro Impagnariello. L’uomo davanti al Gip ha spiegato che era stressato dalla doppia relazione.

Così quando la 29enne ha scoperto tutto ed il suo castello di bugie, è crollato ed ha deciso di commettere il delitto. Tuttavia, prima di confessare, ha fatto credere a tutti che Giulia in realtà si era allontanata volontariamente. In quei 5 giorni ha cercato di prima di bruciare il corpo e poi lo ha occultato dietro un’intercapedine in una zona, che si trova vicino la loro abitazione.