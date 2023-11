La storia di questa mamma si è diffusa in tutto il mondo negli ultimi giorni. Sembra quasi impossibile da credere, un caso rarissimo. Kelsey Hatcher ha recentemente scoperto di essere incinta per la quarta volta, ma non si aspettava di certo quella sensazionale scoperta il giorno dell’ecografia.

Questa mamma di 32 anni ha già accolto tre bambini nella sua vita e non molte settimane fa, insieme al marito Caleb, ha scoperto di essere di nuovo in dolce attesa. Proprio mentre si trovavano nello studio del ginecologo, per l’ecografia di 8 settimane, ha scoperto di aspettare due bambine. Nulla di strano, verrebbe da pensare. La notizia sconvolgente è arrivata quando il medico ha comunicato alla futura mamma e al futuro papà che la seconda bambina stava crescendo in un secondo utero.

Come è possibile? Kelsey Hatcher è affetta da una rara condizione, è nata con l’utero didelfo. Si tratta di una anomalia congenita dell’utero, causata da un errore di sviluppo durante la vita embrionale. Questa malformazione presenta due distinti corpi dell’utero e due cervici separate. Nonostante i grandi studi a riguardo, medici e scienziati non sono ancora riusciti, ad oggi, ad individuare la causa di questa condizione.

Così questa mamma ha scoperto di aspettare due gemelle che stanno crescendo in due uteri diversi.

Mi hanno sempre detto che con la mia condizione avrei partorito in modo prematuro o avrei avuto aborti spontanei. Ma oggi guardo i miei figli e sorrido, i miracoli esistono. Ho ovulato da entrambe le ovaie contemporaneamente ed entrambe sono state fecondate nello stesso momento. Finora la mia gravidanza è stata simile alle tre precedenti. So che ogni utero potrebbe contrarsi in momenti diversi e che le mie figlie potrebbero nascere a distanza di ore, di giorni o addirittura di settimane. Ma so che se una figlia nascerà prima dell’altra, i medici mi aiuteranno con un taglio cesareo.

Anche per i dottori si tratta di qualcosa di nuovo, mai visto e mai gestito prima. Tengono sotto controllo la gravidanza di questa mamma, cercando di trattarla come una semplice gravidanza gemellare. Per ora, le notizie sono sollevanti, le bambine stanno bene e stanno crescendo.

La storia di Kelsey Hatcher è diventata virale sul web e ora tutti sono in attesa di ricevere la notizia della nascita delle sue gemelline.