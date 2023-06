Aveva 26 anni Martina Ventura e purtroppo ha perso la vita la scorsa notte, dopo un concerto di Tiziano Ferro, mentre con il fidanzato stava tornando a casa. Purtroppo hanno avuto un sinistro che alla ragazza non ha lasciato scampo e che ha portato il giovane in ospedale in gravi condizioni.

Lo stesso cantante quando ha saputo la straziante notizia, nel suo concerto successivo ha voluto fare una preghiera per la vittima e sua fan.

Tiziano Ferro durante il concerto dell’altra sera allo stadio Maradona di Napoli, ha voluto ricordare la stessa Martina. Lei stava tornando a Rieti dopo il suo primo concerto a Roma e purtroppo non è mai arrivata alla sua abitazione. L’artista per ricordarla ha detto:

Io non ho parole per questa cosa, ma non posso non rivolgere un pensiero a questa ragazza. Fatemi condividere con voi una preghiera ed un applauso alla famiglia di Martina.

Il cantante ha voluto fare per lei una preghiera ed ha voluto che tutti si ricordassero di lei, durante un suo concerto.

Il sinistro in cui Martina Ventura ha perso la vita a 26 anni

I fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 del mattino di domenica 25 giugno. Precisamente in via della Pisana, che si trova nella città di Rieti, in provincia di Roma.

Martina era in macchina con il suo fidanzato di 28 anni. Erano stati al concerto di Tiziano Ferro e probabilmente alla fine della festa, hanno ripreso l’auto e stavano tornando a casa.

Erano a bordo della loro Renault Clio. Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 28enne alla guida ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Dopo esser usciti fuori strada, si sono scontrati contro un muretto che costeggia la carreggiata. Di conseguenza l’auto è diventata un cumulo di lamiere. I passanti si sono presto resi conto della gravità di questo sinistro. I medici intervenuti però, per lei non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Il fidanzato invece, si trova ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, in condizioni molto gravi.