Una bellissima notizia è quella arrivata in queste ultime ore, che riguarda proprio un il bimbo di 10 anni, che risultava essere scomparso dalla notte tra il 12 ed 13 marzo. Per fortuna nella prima mattina di oggi, I Carabinieri, grazie ad un lavoro di squadra sono riusciti a ritrovarlo.

Tutti hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. La vicenda stava tenendo con il fiato sospeso milioni di persone, poiché tutti volevano cercare di aiutare la famiglia, con la speranza di poterlo riabbracciare. Il primo a denunciare l’accaduto è stato un tutor, che si occupa dei tre fratelli.

Da ciò che è emerso Mohamed Khalifa ha solamente 10 anni ed è partito dalla Tunisia con due sorelle minorenni, per arrivare in Italia. Infatti sono stati tutti affidati ad un tutor e fanno parte di un programma per l’accoglienza dei rifugiati, che si trova nel comune di Santa Maria di Licata, nella provincia di Catania. Tutti insieme stavano cercando di costruire la loro nuova vita.

Però, è proprio nella notte tra il 12 ed il 13 marzo, che è avvenuto l’impensabile. Il bambino è stato visto l’ultima volta intorno a mezzanotte. Tuttavia, quando le sorelle si sono svegliate alle 7 del mattino, hanno notato che non era più nel suo letto. Da qui sono partite le ricerche e poi la denuncia. L’appello per ritrovarlo lo hanno lanciato anche al programma Chi l’ha Visto?.

Il ritrovamento del bimbo di 10 anni e le indagini del caso

Per 3 lunghi giorni l’intera comunità ha cercato di aiutare nelle ricerche. Lo stesso sindaco Giovanni Buttò, aveva parlato ad alcuni quotidiani ed aveva anche lanciato un appello sui social, con la speranza che qualcuno potesse aiutare a ritrovarlo.

La bella notizia però, è arrivata nella mattina di oggi, venerdì 15 marzo. I Carabinieri di Catania, Paternò e Palermo hanno lavorato insieme ed è proprio a Palermo che hanno ritrovato il piccolo Mohamed. Era vicino alla chiesa di Santa Chiara e stava bene.

Tuttavia, ci sono ancora molti aspetti da chiarire su questo episodio, come per esempio come sia riuscito ad arrivare a quella città, che si trova a circa 200 km dal luogo in cui viveva. Vogliono capire soprattutto se ha avuto l’aiuto da parte di qualche persona adulta.