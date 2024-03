Ore di ansia per un bambino di 10 anni, che risulta essere scomparso dalla notte di mercoledì 13 marzo: in corso le ricerche

Sono ore di grande ansia quelle che sta vivendo la comunità nella provincia di Catania, Santa Maria di Licodia, perché un bambino di 10 anni risulta essere scomparso. L’ultima volta che lo hanno visto è nella mezzanotte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, mentre stava dormendo.

Ovviamente nella serata di ieri, hanno fatto anche un appello al programma Chi l’ha Visto?, che va in onda su Rai 3 e che si occupa proprio di persone scomparse. Purtroppo però, con il passare delle ore ancora adesso nessuno sa che fine abbia fatto.

Si chiama Mohamed Houssein Kalifa ed ha solamente 10 anni. Da ciò che affermano al momento in cui è sparito, aveva indosso un pigiama nero, che sembra essere una tuta, marca o Nike o Adidas. Affermano che era in Italia senza i genitori, ma era affidato proprio alle sue sorelle maggiori ed era sotto un progetto, per cercare di aiutare chi ne ha più bisogno.

Da quello che hanno reso note le forze dell’ordine, in queste ore sono in corso tutte le ricerche del caso. Hanno deciso di diffondere appunto una sua foto, affinché chiunque lo possa trovare, riesca a riconoscerlo e quindi ad avvisare gli agenti. In queste ore affermano anche ci sarebbe anche una pista presa già in considerazione.

L’appello del sindaco per la scomparsa del bambino di 10 anni

CREDIT: THENEWSTORIES

Tutta la comunità di Santa Maria di Licata è in grande ansia per le sue sorti. Infatti sono tanti gli uomini ed anche i volontari impegnati nelle ricerche. Tra questi anche il primo cittadino del piccolo comune, Giovanni Buttò, che in un disperato appello sui social, ha scritto: