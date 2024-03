AGGIORNAMENTO: Una bellissima notizia è quella arrivata è quella arrivata in questi ultimi minuti. I Carabinieri della stazione di Paternò, insieme a quelli di Palermo, hanno ritrovato sano e salvo il bimbo di 10 anni che risultava essere scomparso dalla notte di mercoledì 13 marzo. Sta bene ed era nei pressi della chiesa di Santa Chiara.

In queste ore sono ancora in corso le ricerche per la vicenda del bimbo di 10 anni, che risulta essere scomparso dalla notte di mercoledì 13 marzo. Purtroppo le ricerche al momento non hanno ancora portato un esito positivo.

Il sindaco Giovanni Buttò, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come stanno andando le indagini e soprattutto la nuova pista che stanno seguendo in queste ultime ore. Ovviamente questa notizia non ha ancora delle conferme e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. L’uomo al quotidiano ha detto:

Novità purtroppo non ce ne sono, il bambino non è ancora stato ritrovato. La pista più plausibile, anche se c’è riserbo da parte delle forze dell’ordine, è quella in ambito familiare. Il bambino vive con due sorelle insieme a due sorelle. Di recente era seguito da un tutor, la denuncia è stata fatta da quest’ultimo.



Il fatto è che sia con un uomo, magari un fratello, sono notizie che non arrivano dalle forze dell’ordine ma che circolano in paese, potrebbe averle messe in giro una delle due sorelle. Ma non abbiamo riscontro su queste informazioni. L’ipotesi è che possa essersi allontanato dal territorio.

Ecco come il bimbo di 10 anni è scomparso: cosa è accaduto

CREDIT: THENEWSTORIES

Si chiama Mohamed Houssein Kalifa ed ha solamente 10 anni. Da ciò che affermano al momento in cui è sparito, aveva indosso un pigiama nero, che sembra essere una tuta, marca o Nike o Adidas. Affermano che era in Italia senza i genitori, ma era affidato proprio alle sue sorelle maggiori ed era sotto un progetto, per cercare di aiutare chi ne ha più bisogno.

Da quello che hanno reso note le forze dell’ordine, in queste ore sono in corso tutte le ricerche del caso. Hanno deciso di diffondere appunto una sua foto, affinché chiunque lo possa trovare, riesca a riconoscerlo e quindi ad avvisare gli agenti. In queste ore affermano anche ci sarebbe anche una pista presa già in considerazione.

Purtroppo al momento sono in corso ancora le ricerche, ma ancora non ci sono novità e soprattutto buone notizie.